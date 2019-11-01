صفقة بـ10 مليارات دولار تعيد هذا الرجل لقمة أغنياء العالم

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تقارير على موقع "بيزنس إنسايدر" عن التنافس المحموم على صدارة أغنياء العالم بين رجلي الأعمال الأمريكيين: بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، وجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، وكيف أن صفقة عقدها الأول أعادته لصدارة القائمة.

وحسب التقرير: تمكن "جيتس" من إزاحة منافسه القوي "بيزوس"، من المركز الأول في قائمة أغنياء العالم، ليحتل مركز الصدارة بإجمالي ثروة وصلت لـ110 مليارات دولار أمريكي.

وقال "بيزنس إنسايدر": هذه هي المرة الأولى التى يتمكن فيها "جيتس" من الاحتفاظ بالمركز الأول كأغنى رجل في العالم منذ أكثر من عامين؛ حيث كان قد وصل إلى المركز الأول لوقت قصير الشهر الماضي، وذلك عقب إعلان أمازون هبوط أرباحها الفصلية بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق، إلا أن "جيتس" عاد وخسر مركزه سريعًا لصالح بيزوس في ذلك الوقت.

وأرجع التقرير عودة "جيتس" إلى المركز الأول نتيجة لصفقة قيمتها 10 مليارات دولار فازت بها مايكروسوفت لتخزين بيانات وزارة الدفاع الأميركية؛ والتي ساهمت في زيادة أسهمها، وذلك في الوقت الذى تراجعت فيه أسهم أمازون، التي كانت تنافس على الصفقة، بنسبة 2%، كما ارتفعت أسهم مايكروسوفت هذا العام بقيمة 48%؛ مما زاد قيمة الأسهم التي يمتلكها جيتس في شركة البرمجيات العملاقة، فيما أصبح "جيف بيزوس" في المركز الثاني بصافي ثروة 108.7 مليار دولار أميركي.