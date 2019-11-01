صفقة بـ10 مليارات دولار تعيد هذا الرجل لقمة أغنياء العالم مدرب إنتر يتسلم ظرفاً يحتوي على "تهديدات ورصاصة" زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب دولة خليجية عاجل .. مقتل عدد من المقاتلين السودانيين في الحد الجنوبي لسعودية أسعار صرف الدولار والريال السعودي بداية الإسبوع في عدن وصنعاء مستجدات عاجلة من إيران : سقوط قتلى وتهديد للمتظاهرين والشعب يهتف بإسقاط المرشد .. توتر أمني بعد مقتل 3 من عائلة واحدة بإسطنبول (صور) جميح يحذر من عمل يقوم به الحوثي يستهدف حاضر اليمن وتاريخه ويكشف عن مبادرتين أخطر خرق لـ اتفاق الرياض والتفاف فاضح على أهم بنوده .. وهذا ما يحدث في عدن القشة التي قصمت ظهر ملالي ايران واشعلت غضب الشعب
ذكرت تقارير صحفية، السبت أن مدرب نادي إنتر ميلان الإيطالي أنطونيو كونتي، تسلم ظرفا احتوى على بعض التهديدات ورصاصة.
وقالت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية إن كونتي العائد إلى إيطاليا لتدريب إنتر استلم ظرفا "مجهول المصدر" أمام منزله تضمن بعض عبارات التهديد ورصاصة.
وأوضحت التقارير أن الشرطة تعاملت مع الحادثة بجدية وستحاول معرفة مصدر التهديد من خلال التعرّف على بصمات اليد علما أنها تعتقد أن الغرض من الظرف المرسل لفت النظر لا أكثر.
وأوضحت التقارير إلى أن المدرب كونتي اتخذ المزيد من الإجراءات الأمنية حول منزله وسط اهتمام كبير من إنتر العائد للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي.
وكان كونتي قد خاض عدة تجارب تدريبية في العديد من أبرز أندية العالم وكان تدريبه لإنتر مثيرا للجدل خاصة وأنه سبق واستلم تدريب يوفنتوس وحقق معه عدة نجاحات قبل أن يذهب لتدريب إيطاليا ومن ثم تشيلسي الإنجليزي.