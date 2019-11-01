السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت تقارير صحفية، السبت أن مدرب نادي إنتر ميلان الإيطالي أنطونيو كونتي، تسلم ظرفا احتوى على بعض التهديدات ورصاصة.

وقالت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية إن كونتي العائد إلى إيطاليا لتدريب إنتر استلم ظرفا "مجهول المصدر" أمام منزله تضمن بعض عبارات التهديد ورصاصة.

وأوضحت التقارير أن الشرطة تعاملت مع الحادثة بجدية وستحاول معرفة مصدر التهديد من خلال التعرّف على بصمات اليد علما أنها تعتقد أن الغرض من الظرف المرسل لفت النظر لا أكثر.

وأوضحت التقارير إلى أن المدرب كونتي اتخذ المزيد من الإجراءات الأمنية حول منزله وسط اهتمام كبير من إنتر العائد للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي.

وكان كونتي قد خاض عدة تجارب تدريبية في العديد من أبرز أندية العالم وكان تدريبه لإنتر مثيرا للجدل خاصة وأنه سبق واستلم تدريب يوفنتوس وحقق معه عدة نجاحات قبل أن يذهب لتدريب إيطاليا ومن ثم تشيلسي الإنجليزي.