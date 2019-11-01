وزارة العمل السعودية توضح موقفها من تأشيرة عامل

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نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية حقيقية إلغاء تأشيرة "عامل"، وذلك عقب ما أشيع حول أتجاة الوزارة للعمل على برنامج لإلغاء تأشيرة أو مهنة "عامل أو عاملة" من نظام الوزارة نهائيا مستقبلا.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ما يتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة "غير صحيح".
وأكد، أنه لم يصدر عن الوزارة أو أي مسؤول فيها مثل هذا التصريح.
توضح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مايتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة.. غير صحيح؛ ولم يصدر عن الوزارة أو أي مسؤول فيها مثل هذا التصريح.
وترجو الوزارة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.
ودعا، المواطنين إلى الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية.
وفي وقت سابق نقلت شبكة العربية تصريحا لمدير برنامج الفحص المهني في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نايف العمير، بأن "الوزارة تعمل على برنامج لتصنيف المهن وهيكلة بعضها ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا إلغاء تأشيرة أو مهنة "عامل أو عاملة" من نظام الوزارة نهائيا، ما يستوجب تعديل المهن من قبل الشركات".