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زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب دولة خليجية

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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ضرب زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر أمس الجمعة جنوب منطقة الروضتين الوقعة شمالي الكويت، حسبما أفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل.

وأكد مدير برنامج دعم متخذي القرار المشرف على الشبكة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية عبدالله العنزي في بيان أن الزلزال وقع في تمام الساعة التاسعة و19 دقيقة و14 ثانية من مساء أمس بتوقيت الكويت على عمق ثلاثة كيلومترات بباطن الأرض.

ووفقا للعنزي سجلت الشبكة توابع لهذا الزلزال تتراوح قوتها ما بين 1.2 و2.2 على مقياس ريختر، في إشارة إلى أن بعض المواطنين والمقيمين في منطقة (العبدلي) شعروا بهذا الزلزال.

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