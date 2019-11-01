عاجل .. مقتل عدد من المقاتلين السودانيين في الحد الجنوبي لسعودية

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال مسؤولون سودانيون، اليوم السبت، إن هجوما شنته المليشيات الحوثية أسفر عن مقتل ستة من أفراد القوات السودانية التي تقاتل في اليمن.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين السودانيين، تأكيدهم أن الهجوم استهدف في وقت سابق من الأسبوع الجاري موقعا لقوات الدعم السريع (وهي قوات سودانية موجودة في السعودية) عند الحدود بين اليمن والسعودية.

فيما جاء رد الجيش السوداني على لسان الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد ركن عامر محمد الحسن، لقناة "روسيا اليوم" الروسية قائلا: إن "عدد القتلى المعلن من قبل الحوثيين لا يسنده أي منطق".

وأضاف: "الجيش السوداني خاض حربا أهلية لنحو 21 عاما ولم يفقد كل ذلك العدد من الأرواح، فكيف بحرب اليمن، بجانب أن المجتمع السوداني بطبعه متكافل فيستحيل أن يقتل كل ذلك العدد دون أن يكون له صدى في المجتمع المحلي وتحاشي الحديث عن خسائر القوات السودانية في حرب اليمن".