أسعار صرف الدولار والريال السعودي بداية الإسبوع في عدن وصنعاء

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أسعار الصرف اليوم السبت 16-11-2019 بحسب ما رصده مأرب برس :
* في عدن
الدولار
شراء 565
بيع 568
السعودي
شراء 149
بيع 149.5
*في صنعاء
شراء الدولار 566
بيع الدولار 569
شراء السعودي 149.20
بيع السعودي 149.80
*الاسعار غير مستقرة وتتغير