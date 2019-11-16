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أسعار صرف الدولار والريال السعودي بداية الإسبوع في عدن وصنعاء

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار الصرف اليوم السبت 16-11-2019 بحسب ما رصده مأرب برس : 

* في عدن

الدولار 

شراء 565 

بيع 568

السعودي

شراء 149 

بيع 149.5

*في صنعاء

 شراء الدولار 566

بيع الدولار 569

شراء السعودي 149.20

بيع السعودي 149.80

*الاسعار غير مستقرة وتتغير

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