عاجل.. توتر أمني بعد مقتل 3 من عائلة واحدة بإسطنبول (صور)

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تجمع عشرات المواطنين الغاضبين حول المبنى الذي تحصن به قاتل أقاربه في منطقة بنديك شرق مدينة إسطنبول.
وهاجم المواطنون سيارات الشرطة محاولين الوصول إلى القاتل، وسط غضب كبير. واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل من أجل إزالة الحشد الذي تجمع أمام المنزل المذكور.
وبينت أن الشرطة اضطرت لاستخدام سيارة مصفحة من أجل نقل القاتل إلى مركز الشرطة للتحقيق معه. وكان أورهان يلماز وربيعة يلماز وأحمد يلماز قتلوا بالهجوم المسلح وأصيب أيهان يلماز، وجرى القبض على القاتل.