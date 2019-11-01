تحركات خطيرة للانتقالي في شبوة واتفاق الرياض مهدد بالفشل

أسعار صرف الدولار والريال السعودي بداية الإسبوع في عدن وصنعاء مستجدات عاجلة من إيران : سقوط قتلى وتهديد للمتظاهرين والشعب يهتف بإسقاط المرشد عاجل.. توتر أمني بعد مقتل 3 من عائلة واحدة بإسطنبول (صور) جميح يحذر من عمل يقوم به الحوثي يستهدف حاضر اليمن وتاريخه ويكشف عن مبادرتين عاجل : أخطر خرق لـ اتفاق الرياض والتفاف فاضح على أهم بنوده .. وهذا ما يحدث في عدن القشة التي قصمت ظهر ملالي ايران واشعلت غضب الشعب في الرياض .. الارجنتين تقهر البرازيل عاد من الجبهة فقتل شقيقه وهما يتجولان .. مصرع مسئول حوثي بارز في ظروف غامضة انفجار الوضع ثوريا في عدة مدن إيرانية.. وروحاني يعقد اجتماعا عاجلا لتدارك توسع المظاهرات الشعبية كتبها بخط يده.. رسالة الرئيس التونسي لرئيس وزرائه. تثير العالم اندهاشا لروعة والجمال (شاهد)
في خطوات تصعيدية عدها مراقبون خرقا وانقلابا على مضامين اتفاق الرياض المتعثر حتى الآن ؛ استحدثت مليشيات الانتقالي نقاط تفتيش في حبان التابعة لمحافظة شبوة ، واختطفت عددا من المواطنين.
وفي التفاصيل استحدثت مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي، صباح اليوم السبت، نقاط تقطع للمسافرين في منطقة العرم على الخط الرابط بين محافظات ( شبوة - أبين - عدن ) بمديرية حبان بشبوة.
وطبقا لمصادر محلية واعلامية متطابقة فإن الميليشيات بقيادة المدعو عبدالله البوحر احد ضباط ما يسمى بقوات النخبة الشبوانية واحد المقربين من المقدم محمد سالم البوحر قائد اللواء الثالث نخبة الشبوانية ، منعت المسافرين من تلك المحافظات من العبور ، اضافة الى اختطاف عدد منهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة .
وأشارت إلى أن استحداث النقاط في مناطق لايوجد فيها تواجد عسكري لقوات الجيش الوطني صباح اليوم يأتي بعد ليلة من استحداث نقطة أخرى في مديرية رضوم لوقت قصير قامت فيها الميليشيات الانتقالية بنهب عدد من المسافرين من أبناء بعض المحافظات على خط شبوة- المكلا.
اقرأ ايضا : أخطر خرق لـ اتفاق الرياض وهذا ما يحدث في عدن
وينص اتفاق الرياض على توحيد التشكيلات العسكرية وضم المليشيات التابعة للانتقالي في اطار وازارتي الداخلية والدفاع ، على ان تعمل تلك القوات تحت اوامر الحكومة الشرعية، غير ان ما يحدث على الارض يخالف هذا التوجه.
وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض ولم يتم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لعودة رئيس الحكومة الى عدن ، والتي كان من المقرر ان يصلها الثلاثاء الماضي.