تحركات خطيرة للانتقالي في شبوة واتفاق الرياض مهدد بالفشل

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 877

في خطوات تصعيدية عدها مراقبون خرقا وانقلابا على مضامين اتفاق الرياض المتعثر حتى الآن ؛ استحدثت مليشيات الانتقالي نقاط تفتيش في حبان التابعة لمحافظة شبوة ، واختطفت عددا من المواطنين.

وفي التفاصيل استحدثت مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي، صباح اليوم السبت، نقاط تقطع للمسافرين في منطقة العرم على الخط الرابط بين محافظات ( شبوة - أبين - عدن ) بمديرية حبان بشبوة.

وطبقا لمصادر محلية واعلامية متطابقة فإن الميليشيات بقيادة المدعو عبدالله البوحر احد ضباط ما يسمى بقوات النخبة الشبوانية واحد المقربين من المقدم محمد سالم البوحر قائد اللواء الثالث نخبة الشبوانية ، منعت المسافرين من تلك المحافظات من العبور ، اضافة الى اختطاف عدد منهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة .

وأشارت إلى أن استحداث النقاط في مناطق لايوجد فيها تواجد عسكري لقوات الجيش الوطني صباح اليوم يأتي بعد ليلة من استحداث نقطة أخرى في مديرية رضوم لوقت قصير قامت فيها الميليشيات الانتقالية بنهب عدد من المسافرين من أبناء بعض المحافظات على خط شبوة- المكلا.

اقرأ ايضا : أخطر خرق لـ اتفاق الرياض وهذا ما يحدث في عدن

وينص اتفاق الرياض على توحيد التشكيلات العسكرية وضم المليشيات التابعة للانتقالي في اطار وازارتي الداخلية والدفاع ، على ان تعمل تلك القوات تحت اوامر الحكومة الشرعية، غير ان ما يحدث على الارض يخالف هذا التوجه.

وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض ولم يتم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لعودة رئيس الحكومة الى عدن ، والتي كان من المقرر ان يصلها الثلاثاء الماضي.