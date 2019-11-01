عاجل.. انفجار الوضع ثوريا في عدة مدن إيرانية.. وروحاني يعقد اجتماعا عاجلا لتدارك توسع المظاهرات الشعبية

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اجتمع المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران بحضور الرئيس حسن روحاني على خلفية احتجاجات في عدد من المدن على رفع أسعار الوقود.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية، "إرنا"، أكدت في وقت سابق، صباح البوم، خروج احتجاجات في عدة مدن إيرانية، احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.
وذكرت الوكالة الرسمية، أن "الاحتجاجات في مدينة سيرجان كانت الأشد"، مؤكدة أن "المحتجين حاولوا مهاجمة مخزن النفط في المدينة لكن الشرطة حالت دون ذلك".
وأضافت أن "مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر شهدت احتجاحات محدودة"، مؤكدة أن سائقي السيارات قاموا بإطفاء سياراتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى إغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة