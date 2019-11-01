كتبها بخط يده.. رسالة الرئيس التونسي لرئيس وزرائه. تثير العالم اندهاشا لروعة والجمال (شاهد)

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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لقي كتاب تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد لمرشح النهضة الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت الخطاب نظر الكثيرين إلى أن الرئيس التونسي كتبه بخط يده، بطريقة غير اعتيادية، ما جعله محط إعجاب من قبل النشطاء والمعلقين.

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية التونسية في صفحتها على فيسبوك صورا لقيس سعيد وهو يمسك بريشة خط ويوقع على الخطاب، إضافة لصور من تسليم الخطاب للجملي في قصر قرطاج الرئاسي.