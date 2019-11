بكتيريا قاتلة تجتاح الولايات المتحدة.. إحصائية مرعبة للوفيات

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

يموت شخص واحد في الولايات المتحدة كل 15 دقيقة بسبب بكتيريا مقاومة للأدوية تعلمت التغلب على أكثر المضادات الحيوية تطوراً، وفقاً لتقرير جديد صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وفقاً للتقرير، يسبب ذلك حوالي 35000 حالة وفاة كل عام بسبب الالتهابات المقاومة للأدوية.



يضع تقرير مراكز السيطرة على الأمراض 5 أنواع من البكتيريا المقاومة للأدوية على قائمة "التهديد العاجل"، أي بزيادة نوعين على الجراثيم التي كانت مدرجة في قائمة العام 2013، والتي كانت المرة الأخيرة التي تصدر فيها الوكالة تقريراً عن مقاومة المضادات الحيوية.

تظهر الأبحاث الجينية بأن الجراثيم أصبحت بارعة بشكل خاص في تعليم بعضها البعض كيفية التخلص من المضادات الحيوية.

ويشير التقرير أيضاً إلى أنه على الرغم من انخفاض عدد الإصابات في المستشفيات، يتم اكتشاف بعض الإصابات في أماكن أخرى بشكل متزايد.

وقال مايكل كريج، كبير المستشارين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشأن مقاومة المضادات الحيوية: "هذه مشكلة تؤثر علينا جميعاً. هذه الجراثيم قادرة على التأثير في كل شخص على هذا الكوكب."

يمكن لأي شخص أن يلتقط البكتيريا في أي مكان

بينما تهاجم الجراثيم عادة الأشخاص الضعفاء وكبار السن، يمكن لأي شخص آخر أن يصاب بها.

كانت بيجي ليليس 56 عاماً، معلمة في بروكلين، قد استيقظت في صباح أحد الأيام قبل 10 أعوام مصابةً بإسهال شديد. بحسب ما قال ابنها، اعتقدت أنه من الممكن أن تكون قد التقطت عدوى من أحد الأطفال كونها معلمة، أو ربما كانت تعاني من تسمم غذائي، مضيفا أنها لم تكن تعتقد أن ذلك خطير.

بعد 5 أيام، أصبحت مريضة لدرجة أنها بالكاد تستطيع التحرك.

أدخلت إلى وحدة العناية المركزة. كان لديها المطثية العسيرة أو C. diff وهي واحدة من التهديدات العاجلة على قائمة مراكز السيطرة على الأمراض.

بدأت كليتا بيجي مرحلة الفشل، أعطاها الأطباء مضاداً حيوياً يدعى "فانكومايسين". لكنها توفيت في اليوم التالي، بعد أقل من أسبوع من مرضها.

وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض، عادةً ما يكون لعدوى C. diff تأثير جانبي في تناول المضادات الحيوية، حيث يمكن أن تقتل أيضاً البكتيريا الجيدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات جنباً إلى جنب مع قتل البكتيريا السيئة. فالأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية هم أكثر عرضة 7 إلى 10 مرات للإصابة بـ C. diff خلال تناول الدواء أو خلال الشهر التالي.

5 أنواع من البكتيريا في القائمة العاجلة

C. diff أكثر بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في قائمة مراكز السيطرة على الأمراض، حيث تتسبب في وفاة 12800 شخصا سنوياً في الولايات المتحدة.

أما النوعان الآخران المدرجان في القائمة منذ عام 2013 فهما البكتريا المقاومة لمضادات كاربابينيم الحيوية (CRE)، والنيسرية البنية الشديدة المقاومة للأدوية وهي عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.