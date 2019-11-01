العراق يزلزل ايران

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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حسم العراق المواجهة المرتقبة ضد ايران بشكل دراماتيكي 2-1 في حين ضربت السعودية عصفورين بحجر واحد بفوزها المثير على منافستها الرئيسية اوزبكستان 3-2 لتنتزع منها صدارة المجموعة ضمن التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة الى كأس اسيا 2023 ومونديال 2020 الخميس.

على ستاد عمان الدولي في العاصمة الاردنية، قاد اللاعب الدولي علاء عباس المنتخب العراقي الى فوز مثير على نظيره الإيراني 2-1 ضمن المجموعة الثالثة.

وسجل عباس هدف الفوز الثمين لأسود الرافدين في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع مستغلا النقص العددي في صفوف المنتخب الإيراني الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده مسعود شجاعي قبل نهاية المباراة بعشر دقائق بسبب نيله الإنذار الثاني.

وانتهى الشوط الأول بهدف لمثله، حيث افتتح المنتخب العراقي التسجيل في وقت مبكر عن طريق اللاعب مهند علي (11) وعادله احمد نور الله (25).

وعزز المنتخب العراقي بهذا الفوز صدارة المجموعة الثالثة رافعا رصيده الى 10 نقاط، مقابل 8 نقاط للبحرين التي تعادلت اليوم مع هونغ كونغ صفر-صفر، بينما بقي المنتخب الإيراني ثالثا بـ 6 نقاط، وهونغ كونغ رابعة بنقطتين وكمبوديا في المركز الخامس والأخير بنقطة واحدة.

وجرت المباراة وسط أجواء مشحونة واحتياطات أمنية مشددة وترتيبات استثنائية وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا من أبناء الجالية العراقية، وقد أطلقوا من مدرجات ستاد عمان الدولي العديد من الهتافات ضد النظام الإيراني وسط التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد للشهر الثاني والتي أودت بحياة 330 شخصا.

وقد تسبب الوضع الامني في نقل المباراة الى العاصمة الأردنية عمان وكذلك الحال بالنسبة لمواجهة العراق والبحرين التي تقام الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.

وشهدت المباراة هتاف الجماهير العراقية "إيران برا برا .. العراق تبقى حرة" و"بالروح بالدم نفديك يا عراق".