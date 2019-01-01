تعرف على الشهر الأكثر دموية باليمن

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قال مسؤول أممي إن شهر سبتمبر الماضي كان واحدا من أكثر الشهور دموية على الإطلاق في اليمن.
وصرح ينس لايرك، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في مؤتمر صحفي هنا يوم الجمعة، إنه وفقا للتقارير، فإن عدد القتلى والجرحى نتيجة للصراع في شهر سبتمبر الماضي وحده بلغ 388 شخصا.
و بحسب وكالة شينخوا الصينية فقد قال المسؤول الأممي "اليمن تأثر بكل مشكلة إنسانية محتملة، بما في ذلك النزوح والهجمات وتدمير البنى التحتية".
ولدى إشارته إلى أن اليمن أصبح أسوأ أزمة إنسانية في العالم، قال المسؤول الأممي إن قرابة 80 في المائة من سكان البلد بحاجة إلى مساعدة إنسانية.