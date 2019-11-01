نجل الممثل المصري «عادل إمام» يكشف حقيقة وفاة أبيه بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نيران الجيش تنهي حياة قيادي «حوثي» ونجله بـ«الضالع» يمنية تحصد جائزة أممية في قمة نيروبي العالمية السعودية تكشف حقيقة إلغاء تأشيرة «عامل» لديها بصورة نهائية مصير مجهول لاتفاق الرياض.. واحتمالات الفشل تلوح بالأفق مناشدة عاجلة للرئيس ”هادي“.. 150 من جرحى الجيش الوطني المبتعثون في مصر بلا علاج ولا اعاشة ما مضمون الفيديو الذي عرضه أردوغان ونال إعجاب ترامب؟ رسميا.. مرشح ”النهضة“ رئيسا للحكومة التونسية شبكات الجيل الخامس.. ثورة في عالم الاتصالات اللاسلكية لأول مرة.. مذيعة سعودية بالنقاب على فضائية مصرية .. شاهد بالفيديو
نفى المخرج المصري، رامي إمام، الابن البكر للفنان الكبير، عادل إمام، شائعة وفاة أبيه ووصفها بأنها "سخيفة".
وعلق نجل عادل إمام على ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة قائلا: "الحديث عن وفاة عادل إمام شائعات سخيفة، وليست المرة الأولى التي تطلق مثل تلك الأقاويل".
من جانبه، أكد نقيب الممثلين في مصر، أشرف زكي، أن أنباء وفاة عادل إمام "كذب"، مؤكدا أن الزعيم في بيته ولم يدخل أي مستشفى كما تدعي تلك الصفحات.
وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماع أنباء حول وفاة "الزعيم" عادل إمام بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.