نيران الجيش تنهي حياة قيادي «حوثي» ونجله بـ«الضالع»

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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لقي قيادي في مليشيات الحوثي مصرعه، مع نجله، الأربعاء الماضي في جبهات محافظة الضالع.

وبحسب مصادر مطلعة فإن القيادي الحوثي "حسن محمد محسن الوشلي" المكنى بأبو سليمان لقي مصرعه مع نجله سليمان المكنى ب ابوحسن في إحدى جبهات القتال بالضالع.

وتكرر مؤخرا مشهد تشييع مليشيات الحوثي لجثامين قتلاها في ذمار كان اخرها تشييع العشرات لقوا حتفهم في جبهات الحدود ومحافظة الضالع.

وتستحدث مليشيات الحوثي بين الحين والآخر مقابر جديدة في المدينة نتيجة تزايد أعداد قتلاها بعد اكتظاظ مقبرتين في مركزالمدينة ومقابر أخرى في مديريات انس وجبل الشرق