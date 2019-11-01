رسميا.. مرشح ”النهضة“ رئيسا للحكومة التونسية

الجمعة 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ الأناضول

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كلفّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، مرشح حركة النهضة، الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، تلقت الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان أن سعيّد "سلّم الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة".

وفي وقت سابق الجمعة، قال مصدر من "النهضة"، للأناضول، إن الجملي هو مرشح الحركة لتشكيل الحكومة المقبلة.

والجملي (60 عاما) خيبر زراعي شغل خطة كاتب دولة (مساعد وزير) في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013).

وقبل قليل، استقبل سعيّد في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي؛ حيث أطلع الأخير الأول على اسم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة.

والغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الحاصل على أكثر عدد من المقاعد بالبرلمان في الانتخابات الأخيرة؛ ما يمنحه حق تشكيل الحكومة.