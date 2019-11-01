لأول مرة.. مذيعة سعودية بالنقاب على فضائية مصرية .. شاهد بالفيديو

الجمعة 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ظهرت الإعلامية السعودية "منى الطوير" مرتدية النقاب لأول مرة على شاشة فضائية مصرية، في حدث يخالف الخط العام لما ينتهجه التليفزيون المصري الذي يضيق الخناق على المحجبات من الظهور على شاشته.

وقالت "منى" إنها ستقدم برنامجا بعنوان "قهوة عربي" عبر فضائية "الحدث اليوم" (مصرية خاصة).

وتحدثت المذيعة السعودية عن مصر قائلة: "هنا من مهد الأدباء.. الكل يتنفس الصعداء، وترتوي الأجيال ويتعالى المقال، فمن شرب من النيل عاد لمصر مرة أخري"، معربة عن سعادتها لتقديم هذا البرنامج في مصر.

وتابعت أن مصر هي أهل الثقافة والعلم والمعرفة.

ولفتت "منى" إلى أن تقديمها لهذا البرنامج يأتي لتأكيد الترابط بين مصر والسعودية.

وأوضحت أنها ستتحدث عن مدى التطور الذي تشهده المملكة في إطار تحقيق "رؤية 2030".

ويرفض التليفزيون المصري منذ إنشائه عام 1960، ظهور المحجبات على شاشته، رغم عدم وجود قرار صريح بذلك، بيد أنه عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، صدر قرار بالسماح لهن.

وعقب انقلاب 2013، عاد التضييق من جديد على المذيعات المحجبات، واقتصر ظهورهن على البرامج الدينية فقط.