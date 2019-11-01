الأميرة هيا تستدعي ذكرى والدها بأول ظهور بعد مغادرتها دبي

الجمعة 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أحيت الأميرة "هيا بنت الحسين" ذكرى ميلاد والدها العاهل الأردني الراحل الملك "الحسين بن طلال"، وذلك فيما يعد أول ظهور لها على حساباتها بمواقع التواصل منذ أزمتها مع زوجها حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد" وهروبها من دبي إلى بريطانيا.

وكتبت الأميرة "هيا"، الخميس، عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "بابا، في مثل هذا اليوم قبل أربعة وثمانون عاماً، أصبح العالم مكاناً أفضل. ولا تزال ذكراك وإرثك يشعان تألقاً".

وأرفقت بتلك التدوينة صورة لوالدها الملك الراحل، مضيفة: "ستبقى دوماً معنا وفي قلوبنا وفكرنا وصلواتنا”، مشيرة إلى تاريخ ميلاد ووفاة ملك الأردن الراحل 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1935 – 7 فبراير/شباط 1999.

ويعد هذا هو الظهور الأول للأميرة "هيا"، في حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر، بعد هروب الأميرة "هيا" إلى العاصمة البريطانية لندن بشكل مفاجئ من دبي.

وواصلت محكمة خاصة بريطانية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الاستماع والنظر في النزاع القضائي بين الأميرة "هيا" وحاكم "دبي" الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" على حضانة أولادهما، وفقا لما أعلنته جمعية الصحافة البريطانية.