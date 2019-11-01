وصول دفعة من الأموال المطبوعة الى البنك المركزي بعدن ومصدر يوضح آثار هذه الشحنة على قيمة العملة

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أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وصول شُحنة من الأموال المطبوعة في الخارج، بعد عام من وصولها الى ميناء عدن.
وبحسب المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، فإن الشحنة التي وصلت الى مقر البنك المركزي هي من فئتي 1000 و 500 ريال، ووصلت لميناء الحاويات بالعاصمة المؤقتة عدن قبل نحو عام.
وأكد المركز أن الشحنة هي ”ضمن الأموال المطبوعة في سياق خطة البنك المركزي الاقتصادية 2016/2017، وقد أدخلت مالياً في حسابات البنك المركزي خلال الفترة المنصرمة“.
وطمأن البنك عموم المواطنين في الجمهورية أن لدى قيادته إستراتيجية مُحكمة لإنزال هذه الشحنة في الدورة المالية، دون أن تُحدث أي انعكاسات سلبية على حساب قيمة العملة المحلية.