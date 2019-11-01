مسؤول حكومي في ”الرياض“ يكشف أسباب تأخر عودة الحكومة الى ”عدن“ وقرار حاسم اتخذته ”الشرعية“

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قال مسؤول حكومي، الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني، "إن عودة رئيس الوزراء وفريقه إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال اليومين المقبلين لمباشرة مهام أعمالهم وتطبيع الأوضاع“، مرجعا سبب التأخير في العودة إلى ”بعض الترتيبات اللوجيستية والأمنية".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن المسؤول قوله إن ”مجلس الوزراء قرر عقب اجتماعه في العاصمة السعودية الرياض، أمس، العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، اليوم (الجمعة)، أو غداً السبت، بعد التنسيق مع الجانب السعودي في هذا الشأن".
وأضاف المسؤول: "تم اتخاذ قرار العودة خلال اليومين المقبلين؛ ربما الجمعة أو السبت على أبعد تقدير، بعد إجراء التنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية".
وتابع: "التأخير ناتج عن إجراء الترتيبات اللوجيستية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن. رئيس الوزراء وفريقه سيعودون قريباً وفقاً لـ(اتفاق الرياض)".
وأمس الخميس، قال مجلس الوزراء إن ترتيبات عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن تجري على قدم وساق بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.
وأوضح خلال اجتماع له، أن الترتيبات اللوجستية التي يشرف عليها قيادة التحالف شارفت على الانتهاء وستكون الحكومة في عدن قريبا جدا.
وأكد أن الحكومة حريصة على ضمان نجاح تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.