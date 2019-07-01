ارتفاع منسوب الجريمة في مناطق سيطرة الميليشيات ..قيادات حوثة تدعم عصابات لصوص اختطاف الاطفال وسيلة حوثية جديدة للتجنيد تقرير مرعب ..جميع مناطق اليمن خطرة على الصحافيين اليمن يحقق انتصاره الأول قصة قيادي«حوثي»بارز قضى عليه شقيقه رمياً بالرصاص اتفاقية يمنية سعودية لاستيراد هذه المادة من المملكة «الميسري» يصدر قراراً وزاريا يهم أبناء هذه المحافظة «مرشد» .. أنموذجاً لطفولة بائسة وحياة مليئة بالحرمان «الجيش» ينجح في استدراج وسحق رتلاً عسكرياً للميليشيا صدور توجيهات وزارية عاجلة بشأن إتفاق «الرياض»
كشفت مصادر إعلامية يمنية عن تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال في مناطق سيطرة المليشيا وخصوصاً محافظات ذمار وعمران وإب، مؤكدة أن الظاهرة أصبحت يومية وتراوح بين 3 إلى 5 أطفال وغالباً ما يكون الاختفاء بين أوقات الظهر والمغرب، وبعضهم يذهب إلى المدرسة ولا يعود.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المصادر إن المواطنين يتهمون الحوثيين بالوقوف وراء اختطافات الأطفال بغرض تجنيدهم أو المتاجرة بأعضائهم البشرية، أو تهريبهم إلى خارج اليمن لغرض التسول، مضيفاً: «في ظل رفض المليشيا التعاون مع المدنيين للبحث عن أبنائهم المختفين عمدوا إلى مكبرات صوت المساجد للنداء في أوساط الأحياء».