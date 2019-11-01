قصة قيادي«حوثي»بارز قضى عليه شقيقه رمياً بالرصاص

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لقي مسؤول التحقيقات في جهاز ما يسمى بالأمن الوقائي التابع للمتمردين الحوثيين، في محافظة عمران شمال اليمن، مصرعه على يد شقيقه الأصغر، يوم الثلاثاء الماضي في مدينة صنعاء.
وأفادت مصادر محلية في محافظة عمران أن المدعو "عصام ناصر الطبيب" قتل الثلاثاء على يد شقيقه الأصغر أثناء تجولهم في العاصمة صنعاء.
جاء ذلك عقب عودة القاتل من احد جبهات القتال التابعة للمتمردين الحوثيين، بحسب أقرباء بيت الطبيب.
وذكرت المصادر أن القاتل باشر أخاه الأكبر "عصام الطبيب" برصاصتين من الخلف فور نزوله إلى احد البقالات في صنعاء، فأرداه قتيلاً على الفور ولاذا بالفرار. ورجحت المصادر أن هذه الحادثة لا يمكن أن تكون عفوية حيث سبقت قبلها في محافظة عمران عمليات تصفية بينية في صفوف الحوثيين يستخدمون خلالها الأقرباء في تنفيذ مثل هذه التصفيات.
يذكر أن عصام ناصر الطبيب هو مسؤول التحقيقات التابع للأمن الوقائي الحوثي في محافظة عمران وكان أبرز الآمرين بتعذيب المختطفين -بعضهم حتى الموت- وإخفائهم ونقلهم إلى سجون سرية لكي يبتز أهاليهم بدفع مبالغ مالية باهظة لكي يعرفوا معلومات عن ذويهم المخفيين.