«الميسري» يصدر قراراً وزاريا يهم أبناء هذه المحافظة

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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اصدر اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسري، قرارا قضى بتعيين، مديرا جديدا للهجرة والجوازات بوادي وصحراء محافظة حضرموت.

وفي وثيقة رسمية صادرة عن مكتب وزارة الداخلية وصل مأرب برس نسخة منها فإن القرار قضى بتكليف الرائد مساعد عبدالله بن طالب مديرا للهجرة والجوازات بالوادي والصحراء - حضرموت

وجاءت في المادة الثانية والثالثة من القرار رقم 347 لسنة 2019م، بالعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء أي قرار سابق.

فيما يلي نص القرار:

قرار نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية رقم( 347) لسنة ٢٠١٩م

بشأن تكليف

نائب رئيس الوزراء - وزير الداخلية.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى قانون رقم 15 لسنة ٢٠٠٠م بشأن هيئة الشرطة.

وعلى القرار الجمهوري رقم ٠ ٤/ لسنة ٢٠١٤ م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديله.

وقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2018م بشأن تعيين رئيسا للحكومة.

وعلى مبادرة مجلـس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية والموقعة بتاريخ 23/11//٢٠١١م

مادة (١) يكلف الرائد رقم (15770) مساعد عبدالله ين طالب مديرا للهجرة والجوازات بالوادي والصحراء- حضرموت.

مادة (2) يعل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

مادة (3) يلغى أي قرار سابق.