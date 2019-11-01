«الجيش» ينجح في استدراج وسحق رتلاً عسكرياً للميليشيا

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استدرجت قوات الجيش الوطني رتلاً عسكرياً وقتلت قيادي تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم بصعدة.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)عن قائد محور ازال العميد كنعان الاحصب قولة " ان قوات الجيش الوطني في محور ازال استطاعت استدراج رتلاً عسكرياً للميليشيا بعد محاولته الالتفاف والتسلل من ميسرة الجبهة بجبال "وعواع" ووداي "الثعبان" لتقوم باستهدافهم بعدة كمائن بعد توغلهم"..
واشار الى ان العملية اسفرت عن قتل واصابة الكثير من عناصر الميليشيا من بينهم القيادي المسؤول عن العملية الملقب بـ"منبه٢" بحسب جهاز المناداة الذي عثر عليه بحوزته بجانب الجثة.