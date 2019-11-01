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سبأفون .. أصالة وتواصل

«الجيش» ينجح في استدراج وسحق رتلاً عسكرياً للميليشيا

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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استدرجت قوات الجيش الوطني رتلاً عسكرياً وقتلت قيادي تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم بصعدة. 

  

 ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)عن قائد محور ازال العميد كنعان الاحصب قولة " ان قوات الجيش الوطني في محور ازال استطاعت استدراج رتلاً عسكرياً للميليشيا بعد محاولته الالتفاف والتسلل من ميسرة الجبهة بجبال "وعواع" ووداي "الثعبان" لتقوم باستهدافهم بعدة كمائن بعد توغلهم".. 

 

واشار الى ان العملية اسفرت عن قتل واصابة الكثير من عناصر الميليشيا من بينهم القيادي المسؤول عن العملية الملقب بـ"منبه٢" بحسب جهاز المناداة الذي عثر عليه بحوزته بجانب الجثة. 

  
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