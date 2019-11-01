صدور توجيهات وزارية عاجلة بشأن إتفاق «الرياض»

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، في ضوء توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

واستعرض مجلس الوزراء، توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق الرياض.. ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصها اتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل عاجل وفوري لتنفيذ ما يتعلق بها في الاتفاق، مؤكدا ان الحكومة و بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ملتزمة بتنفيذ الالتزامات وفقا للخطط الزمنية المحددة وبما يسهم في إنجاح الاتفاق وانعكاس نتائجه في تحقيق انجازات سريعة على الأرض يلمس ثمارها المواطنون في الخدمات الأساسية والمرتبطة بحياتهم ومعيشتهم اليومية.

وجدد المجلس التأكيد على ان اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية وبذلت جهودا جبارة للوصول إليه يمثل خطوة كبيرة نحو إصلاح الاختلالات التي صاحبت تحرير معظم الأراضي اليمنية من مليشيا الحوثي الانقلابية، وتوحيد الجهود لتسريع استكمال إجهاض المشروع الإيراني في اليمن.

كما ثمن الدور الاخوي الصادق للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان، وللحكومة والشعب السعودي الشقيق على جهودهم في دعم ومساندة اليمن وشعبها في مختلف الظروف والأحوال.

وأكد مجلس الوزراء، ان ترتيبات عودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن تجري على قدم وساق بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.. موضحا ان الترتيبات اللوجستية التي يشرف عليها قيادة التحالف شارفت على الانتهاء وستكون الحكومة في عدن قريبا جدا، وأكد ان الحكومة حريصة على ضمان نجاح تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن وفقاً لوكالة سبا الرسمية.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على الوزارات والجهات المختصة تفعيل أنشطتها بشكل كامل ومضاعفة جهودها خلال الفترة الراهنة في العاصمة المؤقتة عدن ومتابعة عملها لخدمة المواطنين، ورفع تقارير دورية عن مستوى الأداء والعوائق القائمة.. مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ستعمل على تذليل أية صعوبات أو عوائق وتجاوزها.

ووقف مجلس الوزراء أمام الاستهداف الإجرامي الصاروخي الذي حدث في محافظة مأرب وأدى إلى استشهاد عدد من أبطال الجيش الوطني بينهم ركن تدريب العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العميد الركن سعيد الشماحي، وقائد المعسكر التدريبي العميد الركن عبدالرقيب الصيادي، والعميد الركن نصر علي الصباحي.. وترحم المجلس على أرواح هؤلاء الشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم وهم يؤدون واجبهم الوطني في ميدان الشرف والبطولة، في معركة اليمن الوجودية ضد المشروع الإيراني ووكلائه من مليشيات الحوثي الانقلابية.. متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

وأكد المجلس، ان هذه الاستهدافات لن تثني الجيش الوطني وبالتفاف من الشعب اليمني وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإجهاض المشروع الإيراني.

وتدارس مجلس الوزراء، استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في محافظة الحديدة.. مؤكدا ان الصمت على هذه التصعيد والخروقات وعدم إدانتها بشكل صريح وواضح يشجع مليشيات الحوثي الانقلابية على التمادي لنسف جهود إحلال السلام وتنصلها عن التزاماتها امام المجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق استوكهولم الذي مر ما يقارب العام على توقيعه دون تحقيق تقدم يذكر بسبب العراقيل المتكررة التي تفتعلها هذه المليشيات امام تنفيذه.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة طوارئ من وزراء الصحة والإدارة المحلية والمالية بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة، لمواجهة انتشار حمى الضنك في عدد من المدن.. وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمحاصرة واحتواء ومعالجة انتشار حمى الضنك، وبذل كل الجهود بالتنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية في هذا الجانب.