لماذا قامت فيسبوك بحذف أكثر من 3 مليار حساب مزيف وملايين المنشورات؟

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حذفت شركة فيسبوك 3.2 مليار حساب مزيف بين أبريل وسبتمبر من هذا العام إلى جانب ملايين المنشورات التي تتناول إساءة معاملة الأطفال والانتحار.
ووفقا لآخر تقرير عن إدارة المحتوى أصدرته الشركة يزيد هذا العدد عن مثلي عدد الحسابات المزيفة التي حذفتها الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، عندما حذفت 1.55 مليار حساب.
وكشفت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم لأول مرة عن عدد المنشورات التي حذفتها من تطبيق مشاركة الصور الشهير إنستجرام، والذي حدده باحثون في شؤون المعلومات المضللة كمصدر للقلق المتزايد بشأن الأخبار المزيفة.
وقالت الشركة في تقريرها الرابع عن إدارة المحتوى إن الرصد النشط للمحتوى المخالف كان أقل في جميع الفئات على إنستجرام منه على تطبيق فيسبوك، الذي استخدمت فيه الشركة في البداية عددا من أدوات الرصد الخاصة بها.
وأزالت الشركة أكثر من 11.6 مليون منشور يصور عُري الأطفال واستغلالهم جنسيا على فيسبوك و754 ألف منشور على إنستجرام خلال الربع الثالث.
كما أضافت أيضا بيانات عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن المحتوى الذي يتضمن إيذاء الذات لأول مرة في التقرير. وقالت إنها أزالت نحو 2.5 مليون منشور في الربع الثالث تصور أو تشجع على الانتحار أو إيذاء النفس.
وقالت الشركة في تدوينة نشرتها إنها أزالت أيضا نحو 4.4 مليون منشور عن مبيعات المخدرات في الفترة ذاتها.