الداخلية السعودية تنشر قائمة جديدة بالأسماء الممنوعة في المملكة

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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية عن ضوابط تسجيل الأسماء الجديدة.
فوفقا لصحيفة "عكاظ"، "من هذه الشروط أن يسجل الاسم مجردا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءا من الاسم مثل "الشريف، السيد، الحاج... وغيرها".
وأشارت الأحوال المدنية السعودية إلى أنه "لن يُسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل المعروف بكذا، أو نحو ذلك، في حين لا يُسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مقل "قمر الزمان، "محمد خالد"، ونحوهما".
وأضافت أنه "يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل "عبدالرسول، عبداللات"، ونحوهما".
وأشارت كذلك إلى أنه "من بين الأسماء التي لا تنطبق عليها ضوابط التسجيل اسم "ملاك"، إذ لا يسمح بتسجيلها، مبررة قرارها بصدور فتوى شرعية تحرم هذا الاسم".