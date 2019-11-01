أول تحذير من الشرعية للسعودية بخصوص المفاوضات التي تجري بين المملكة والحوثيين

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تعليقا على المعلومات التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" بأن المملكة العربية السعودية و (الحوثيين) يخوضان مفاوضات غير مباشرة وراء الكواليس بغية إنهاء الحرب في اليمن.
قال عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائب رئيس مجلس النواب، أن السلطات السعودية لم تبلغ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بشأن بدئها التفاوض مع الحوثيين، محذرا المملكة من إبرام اتفاق سيبقي العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق الرئيسة في البلاد تحت سيطرة الجماعة.
وكانت السعودية وجماعة الحوثيين قد توصلتا في عام 2016 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في اجتماع عقد في منطقة عسير، وعلى الرغم من انهيار هذه الهدنة أكد المفاوض الحوثي عامر أن تبادل الرسائل بين الطرفين لم يتوقف أبدا مع إبقاء الباب مفتوحا للحوار، على حد قوله.