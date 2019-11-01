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نتائج قرعة خليجي 24 في قطر .. اليمن في المجموعة الاقوى

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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مأرب برس ينشر نتائج قرعة خليجي 24 التي تستضيفها قطر من 24 نوفمبر الجاري الى 6 ديسمبر :

المجموعة الاولى :

قطر (المستضيف) ، اليمن ، العراق، الامارات .

المجموعة الثانية :

عمان (حامل اللقب)، الكويت ،البحرين، السعودية .

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