نتائج قرعة خليجي 24 في قطر .. اليمن في المجموعة الاقوى

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مأرب برس ينشر نتائج قرعة خليجي 24 التي تستضيفها قطر من 24 نوفمبر الجاري الى 6 ديسمبر :
المجموعة الاولى :
قطر (المستضيف) ، اليمن ، العراق، الامارات .
المجموعة الثانية :
عمان (حامل اللقب)، الكويت ،البحرين، السعودية .