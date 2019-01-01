المعارك تشتعل في تعز والجيش يعلن الجاهزية والحوثيون يدفعون بتعزيزات كبيرة

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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شهدت الجبهة الغربية لمحافظة تعز ، اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي الاتقلابية وسط تراجع وانهيار كبير في صفوف المليشيات.

وقال مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحة ان عددا من عناصر المليشيات الحوثية سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال محاولتهم التقدم إلى مواقع الجيش الوطني في منطقة حذران ومحيط جبل هان غربي تعز، وسط فشل المليشيات في إحداث أي تقدم يذكر رغم استمرار وصول التعزيزات اليها في مختلف جبهات المحافظة.

وأضاف المصدر ان المليشيات الحوثية تستميت لإحداث اي تقدم وبالذات في الجبهة الغربية بهدف السيطرة النارية على خط الضباب الذي يعد الشريان الحيوي لتعز، غير أن أبطال الجيش يتصدون لها ويفشلون كل محاولاتها اليائسة.

في ذات السياق دفعت مليشيات الحوثي الانقلابية، خلال اليومين الماضين، بتعزيزات عسكرية كبيره إلى جبهات محافظة تعز عقب خسائر تكبدتها خلال الايام الماضية.

وقال الناطق العسكري باسم الجيش في تعز العقيد عبدالباسط البحر إن المليشيات دفعت بتعزيزات بقوام كتيبتين بينها عربات ومدفعية وصواريخ كاتيوشا ووصلت الى الستين الشمالي.

واضاف ان تعزيزات اخرى وصلت الى مفرق شرعب وعصيفرة و تم رصد دخول طقمين عسكريين للمليشيات الى منطقة مكائر بلاد الوافي غرب تعز مع تعزيزات الى مدرسة مكائر الليلة الماضية.

واكد ان قوات الجيش في جاهزية عالية وفي قمة المعنوية، مشيرا إلى أن تلك التعزيزات ستتحول إلى غنائم للجيش كسابقاتها.

وقال البحر إن مليشيات الحوثي حاولت خلال الايام المتتالية السيطرة على خط الضباب في الجبهة الغربية والتي يعتبر الشريان الرئسي للمدينة.

واشار ان هجمات المليشيات لم تتوقف، إلا ان قوات الجيش تصدت لتلك الهجمات وكبدت المليشيا خلالها خسائر مادية وبشرية كبيرة.