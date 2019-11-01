أول دولة أوروبية تجرم تصوير النساء من تحت التنورة وفي هذه المناطق

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أقرت الحكومة الألمانية، اليوم ، تجريم التقاط صور للنساء من أسفل التنورة، ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة البرلمان حتى يدخل حيز التنفيذ.

وبموجب هذا القرار، سيتم تشديد العقوبة بحق من يستخدم الهواتف الذكية وعصي الصور الذاتية (السيلفي) في التقاط صور فوتوغرافية أو فيديوهات للنساء من تحت التنورة أثناء وقوفهن على الدرج الكهربائي، أو درج المنازل أو المشي في الشوارع، وينطبق القرار كذلك على من يلتقط صورا أو فيديوهات تبرز فتحات الصدر لدى النساء دون إرادتهن.

وقالت وزيرة العدل، كريستين لامبرشت، إن "تصوير امرأة من تحت التنورة أو من فتحة الصدر يعد خرقا مهينا وغير مبرر لخصوصيتها".

وأشارت إلى أن هذه الصور غالبا ما يتم مشاطرتها على مجموعات الدردشة أو حتى تسويقها تجاريا.

يذكر أن تصوير امرأة من تحت التنورة يعد في ألمانيا مخالفا للنظام، لكن لا تتم معاملته كجريمة إلا إذا مس الجاني المجني عليها أو تعرض لها بالشتم أو الإهانة.

ومنذ عام 2015 تم تشديد عقوبة نشر الصور التي يمكن أن تضر بسمعة أصحابها على نحو كبير، لتصل عقوبة السجن في هذه الحالة إلى عامين.

المصدر: د ب أ