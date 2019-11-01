. الملك سلمان يصدر قرارا بشأن 21 قاضيا

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أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قرارا بشأن 21 قاضيا، وذلك في إطار العدالة والإنصاف.
وقالت صحيفة "الاقتصادية"، إن القرار الملكي يشمل ترقية وتعيين 21 قاضيا في ديوان المظالم.
وقال رئيس ديوان المظالم، خالد اليوسف، إن الأمر الملكي يؤكد حرص "القيادة على دعم القضاء ومنسوبيه في إطار مبادئ العدل والحق والإنصاف".
وتابع اليوسف، أن قرار الملك سلمان يأتي دعما لقضاء ديوان المظالم من قبل الملك وولي عهده.