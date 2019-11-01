. الملك سلمان يصدر قرارا بشأن 21 قاضيا

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قرارا بشأن 21 قاضيا، وذلك في إطار العدالة والإنصاف.

وقالت صحيفة "الاقتصادية"، إن القرار الملكي يشمل ترقية وتعيين 21 قاضيا في ديوان المظالم.

وقال رئيس ديوان المظالم، خالد اليوسف، إن الأمر الملكي يؤكد حرص "القيادة على دعم القضاء ومنسوبيه في إطار مبادئ العدل والحق والإنصاف".

وتابع اليوسف، أن قرار الملك سلمان يأتي دعما لقضاء ديوان المظالم من قبل الملك وولي عهده.