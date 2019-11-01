مراسلات برلمانية تكشف انعقاد البرلمان في عدن لتصويت على قضيتين فقط

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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كشفت مراسلات رسمية يجريها مجلس النواب اليمني , أنه سيعاود عقد جلساته في العاصمة المؤقتة عدن في شهر ديسمبر القادم, وسيقوم بمهام محدد لا غير .

وقالت المصادر البرلمانية إن انعقاد المجلس في ديسمبر سيكون محدداً جدول عمله بمناقشة موازنة الحكومة ومنح الحكومة الجديدة الثقة التي سيتم تشكيلها وفقا لاتفاق الرياض.

وأكدت المصادر البرلمانية إلى أن أعضاء البرلمان لم يتلقوا أي توجيهات أو تعليمات من رئاسة المجلس لأعضاء البرلمان بأن عليهم الاستعداد للعودة إلى عدن.

ونفت المصادر البرلمانية أن يكون انعقاد المجلس في عدن سيكون تدشيناً لانعقاد دائم وعودة مباشرة عملة كسلطة تشريعية من العاصمة عدن.