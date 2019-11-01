الفريق الركن علي محسن يصدر توجيهات للحكومة ويوجه دعوة مهمة د/ أحمد بن عطية : المليشيات الحوثية لا تفهم لغة السلام وعلينا توحيد الصف خلف الشرعية اليمن يواجه فلسطين اليوم «القنوات الناقلة وتوقيت المباراة وأبرز الغائبين عن المنتخب» من هو العميد الركن عبدالرقيب الصيادي الذي استشهد في الهجوم على مأرب أمس؟ قبائل الصبيحة تلحق بمليشيات الانتقالي هزيمة موجعة والاشتباكات تقطع الطريق الرابط بين لحج وعدن بعد مقتل أبرز قياداتها في أبين .. «مقاومة البيضاء» تصدر بيانا هاما تتهم فيه «الانتقالي» وتحمل هذه الجهات المسئولية عاجل : وصول سفينة اماراتية تحمل دعما عسكريا كبيرا الى عدن ومصادرنا تكشف عن حمولتها والجهات التي وصلها الدعم اختطاف لواء عراقي بوضح النهار في بغداد بعد الاحتجاجات في عاصمة خليجية.. رئيس الوزراء يقدم استقالته... عاجل ملك يُهدي زوجاته الـ 14 أسطولًا من افخم السيارات في العالم .. شاهد بالصور
أكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور احمد عطية، على أهمية توحيد الصف خلف القيادة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، مشيرًا إلى الوضع الذي وصلت إليه البلاد بفعل انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
جاء ذلك خلال محاضرة للوزير عطية خلال زيارته المركز التدريبي لقوات الجيش، شدد خلالها على "ضرورة مواصلة السير في مواجهة انقلاب مليشيات الحوثي الانقلابية، والتعاون لما من شأنه استعادة الدولة وتنمية وبناء الوطن والحفاظ على المكتسبات الوطنية".
وقال الوزير عطية، أن "المليشيات الحوثية لا تفهم لغة السلام، وأن توحّد اليمنيين وتكاتفهم هو السبيل الوحيد للحفاظ على الهوية الوطنية والدستور والقانون".
ولفت وزير الأوقاف، إلى جهود الحكومة الشرعية المتواصلة في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
من جانبه، رحب مدير المركز التدريبي لقوات الجيش العميد الركن خالد السميني بزيارة معالي وزير الأوقاف والإرشاد، مشيراً إلى أهمية المحاضرة القيّمة التي ألقاها على مسامع ضباط وصف وأفراد المركز في تعزيز الروح الوطنية.
رافقه خلال الزيارة مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن احمد الأشول، وعدد من القيادات العسكرية والمدنية.