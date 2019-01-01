اليمن يواجه فلسطين اليوم «القنوات الناقلة وتوقيت المباراة وأبرز الغائبين عن المنتخب»

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يلتقي مساء اليوم الخميس المنتخب اليمني الأول لكرة القدم مع نظيره الفلسطيني ،لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم (قطر2022) وكأس آسيا (الصين 2023).
واجرى المنتخب اليمني حصته التدريبية الأولى امس الاول على احد الملاعب الفرعية للاتحاد البحريني تم خلاله اجراء تمارين الاستطالة والاحماء ومن ثم اقامة عدد من التمارين المتنوعة.
كما اجرى تمرينه الرسمي على استاد نادي المحرق الذي سيستضيف المباراة.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة جميع اللاعبين الذين تم الإعلان عنهم باستثناء اللاعب احمد ماهر الذي وصل الاربعاء قادماً من الدوحة بعد مشاركته مع منتخب الشباب.
وكان اللاعب احمد السروري أول الواصلين إلى البحرين قادماً من العاصمة التشيكية براغ ، تلاه اللاعب عبدالواسع المطري قادماً من مسقط ، ومن ثم وصلت بعثة المنتخب براً قادمة من الرياض وتضم في صفوفها بقية اللاعبين المحترفين الذي تم استدعائهم وهم محترفو الدوري العراقي ناصر محمدوه ومحمد المداري وعمر الداحي ومفيد جمال بعد ان كانوا التحقوا بالمنتخب في الرياض وشاركوا في الحصة التدريبية الأخيرة.
اما بخصوص لاعب المنتخب محسن قراوي فتقول مصادر مطلعة لمأرب برس ان اللاعب لازال يعاني من اصابة في الغضروف وسيغيب عن مواجهتي فلسطين وسنغافورة.
*معلومات عن اللقاء
تصفيات كاس اسيا وكاس العالم
اليمن vs فلسطين
الخميس , 14 نوفمبر
استاذ المحرق (البحرين)
6:00 مساءا بتوقيت مكة
القنوات الناقلة : الكأس والسعيدة