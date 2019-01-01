من هو العميد الركن عبدالرقيب الصيادي الذي استشهد في الهجوم على مأرب أمس؟ قبائل الصبيحة تلحق بمليشيات الانتقالي هزيمة موجعة والاشتباكات تقطع الطريق الرابط بين لحج وعدن بعد مقتل أبرز قياداتها في أبين .. «مقاومة البيضاء» تصدر بيانا هاما تتهم فيه «الانتقالي» وتحمل هذه الجهات المسئولية عاجل : وصول سفينة اماراتية تحمل دعما عسكريا كبيرا الى عدن ومصادرنا تكشف عن حمولتها والجهات التي وصلها الدعم اختطاف لواء عراقي بوضح النهار في بغداد بعد الاحتجاجات في عاصمة خليجية.. رئيس الوزراء يقدم استقالته... عاجل ملك يُهدي زوجاته الـ 14 أسطولًا من افخم السيارات في العالم .. شاهد بالصور فنانة شهيرة تستغيث بأمير الكويت انتبه.. 5 علامات إذا ظهرت عليك اترك العمل فورًا كمين مسلّح يستهدف قيادي بارز في المقاومة الشعبية
اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الخميس بين قبائل الصبيحة ونقطة الرباط التابعة لما يسمى الحزام الأمني في محافظة لحج ، بعد مقتل أحد أبناء الصبيحة على يد أفراد النقطة قبل ثلاثة أيام.
وقال مصدر عسكري لمأرب برس، ان قبائل من الصبيحة سيطرت على نقطة الرباط، بعد اشتباكات عنيفة مع جنود النقطة، التابعين لمليشيات الحزام الأمني .
واشار الى ان الاشتباكات تسببت في قطع الطريق العام بين لحج وعدن ، وان الحزام الامني دفع بتعزيزات الى المنطقة ، وما تزال الاجواء متوترة.