بعد مقتل أبرز قياداتها في أبين .. «مقاومة البيضاء» تصدر بيانا هاما تتهم فيه «الانتقالي» وتحمل هذه الجهات المسئولية

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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أصدرت قيادة المقاومة بمحافظة البيضاء اليوم الخميس بيان نعي في استشهاد قائد جبهة ذي ناعم محمد حسين اللباسي المعروف «أبو سلية اللباسي»وإصابة احد مرافقيه ويدعى أصيل صالح موسى .

وتعرض اللباسي لكمين مسلح غادر نصب لهم فجر اليوم في مودية محافظة أبين وقامت العصابة المسلحة التي يرجح أنها مدعومة من ما يسمى المجلس الانتقالي بنهب سيارته وسلاحهم وكل ما يملكون، بحسب البيان.

وحملت قيادة مقاومة البيضاء في بيانها (الذي وصل مأرب برس) أبناء ومشايخ مناطق مودية خاصة وأبين عامة وسلطتها الأمنية والتنفيذية مسؤولية ما حصل ،وطالبوا بالقصاص العادل من الجناة بحسب الشرع وأعراف وعهود الآباء والأجداد.

كما طالبوا محافظ البيضاء الشيخ ناصر الخضر السوادي والسلطة التنفيذية بالقيام بواجبهم فيما حصل بأسرع وقت.

واستشهد القيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء وأصيب مرافقه بجروح، في كمين مسلح بمحافظة أبين.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين نصبوا كميناً مسلحاً في طريق "لودر - عتق" خلف منطقة الفريض شرق مديرية مودية بمحافظة أبين، اسفر عن استشهاد القيادي في مقاومة جبهة ذي ناعم بالبيضاء محمد حسين محمد اللباسي، فيما أصيب مرافقه بجراح، وتم نهب سيارته.

وكان اللباسي أحد القيادات البارزة في جبهات المقاومة بمديرية ذي ناعم وقاد العديد من المعارك ضد المليشيات الحوثية.