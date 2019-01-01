عاجل : وصول سفينة اماراتية تحمل دعما عسكريا كبيرا الى عدن ومصادرنا تكشف عن حمولتها والجهات التي وصلها الدعم

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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افاد مصدر عسكري ظهر اليوم الخميس ل "مأرب برس" بوصول دعم عسكري اماراتي جديد لمليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي والحزام الامني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وقال المصدر ان نحو 35حاوية تم انزالها في ميناء الزيت بالبريقة من ظهر سفينة إماراتية.

واوضح المصدر ان الحاويات التي وصلت تحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة وأجهزة وذخائر متنوعة خاصة بقوات ما يسمى مكافحة الإرهاب والحزام الأمني والتي لا تزال تعمل تحت إشراف الضباط الإماراتيين في عدن لحج والضالع وأبين.

ويبدو وصول هذا الدعم استباقا لعملية دمج تلك المليشيات ضمن اطار وزاراتي الداخلية والدفاع بحسب ما نص عليه اتفاق الرياض.

كما كان لافتا قبل يومين الاعلان عن دعم التحالف قوات ما يسمى حماية المنشآت وهي احد الالوية التابعة لما يسمى بالوية الدعم والاسناد التابعة للحزام الامني .