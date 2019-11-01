بعد الاحتجاجات في عاصمة خليجية.. رئيس الوزراء يقدم استقالته... عاجل

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - وكالات

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بعد أيام من الاحتجاجات والاعتصام في أحد ميادين الكويت، قدم رئيس الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، استقالة حكومته إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم إن "رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى سمو أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري".

وشهدت الكويت احتجاجات شعبية مطلع نوفمبر الجاري، للمطالبة بالإصلاحات السياسية، وسط انتقادات حادة للسياسية الحكومية.