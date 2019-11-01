فنانة شهيرة تستغيث بأمير الكويت

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أثارت الفنانة الكويتية، غدير الفهد، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد استغاثتها بـ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتتمكن من إثبات نسب ابنتها، حيث يرفض والدها الاعتراف بها.
وطلبت "غدير" في مقطع فيديو لها، مساعدة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ، لتتمكن من إثبات نسب ابنتها، حيث يرفض والدها الاعتراف بها .
وشرحت "غدير" في مقطع الفيديو الخاص بها، أنها لا زالت على ذمة كويتي وفقا للمحكمة الفنلندية، ولديها منه ابنة لكنه لا يعترف بها ويرفض أن يساعدها في استخراج أوراق خاصة بها.
وادعت في مقطعها، أن والد ابنتها يتعامل بـ الواسطة، ولا يتم ضبطه وإحضاره وفق المحكمة التي منعته من السفر ولكنه يتنقل كما يريد دون حسيب، طالبة من امير الكويت مساعدتها في حل هذه المشكلة .