كمين مسلّح يستهدف قيادي بارز في المقاومة الشعبية

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استشهد قيادي في المقاومة الشعبية اليوم الاربعاء بمحافظة البيضاء وأصيب مرافقه بجروح، في كمين مسلح بمحافظة أبين.
وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين نصبوا كميناً مسلحاً في طريق "لودر - عتق" خلف منطقة الفريض شرق مديرية مودية بمحافظة أبين، اسفر عن استشهاد القيادي في مقاومة جبهة ذي ناعم بالبيضاء محمد حسين محمد اللباسي، فيما أصيب مرافقه بجراح، وتم نهب سيارته.
وكان اللباسي المعروف أحد القيادات البارزة في جبهات المقاومة بمديرية ذي ناعم وقاد العديد من المعارك ضد المليشيات الحوثية.