وكالة: محمد بن سلمان يتحرك باتجاه قطر تزامنا مع «قرار تاريخي»

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تكتسب الجهود المبذولة لحل الأزمة بين قطر وكتلة تقودها السعودية زخمًا، حيث تساعد بطولة كرة قدم قادمة في الدوحة على تمهيد الطريق لتحقيق اختراق محتمل، وفقًا لمسؤول خليجي على دراية بالأمر تحدث إلى "بلومبرغ".

وحسب وكالة "بلومبرغ" قال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الوساطة تركز حاليًا على إصلاح العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية، وسوف تنضم الإمارات العربية المتحدة لاحقًا.

ووافقت كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين على المشاركة في كأس الخليج لكرة القدم في قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد أكثر من عامين من قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع جارتها الغنية بالغاز.

وقالت الوكالة إن مسؤولا سعوديا كبيرا في واشنطن قال الأسبوع الماضي إن قطر بدأت أيضًا في اتخاذ خطوات لإصلاح العلاقات مع جيرانها.

وأضافت أنه في الوقت الذي تستعد فيه المملكة العربية السعودية لبيع أسهم شركة "أرامكو" السعودية العملاقة للنفط، تظهر علامات على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد يحاول حل النزاعات التي ألقت بظلالها على الاستقرار السياسي للمملكة.

وأضافت أن "المسؤول السعودي يقول إن قطر تتخذ بعض الخطوات لحل التوترات"

وتأخرت بداية البطولة لمدة يومين لاستيعاب الفرق الثلاثة الجديدة. وسيتم عقدها الآن بين 26 نوفمبر/ تشرين الثاني و8 ديسمبر/ كانون الأول.