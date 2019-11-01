«هادي» يُهاتف«المقدشي»بشأن الهجوم الصاروخي الغادر على«مأرب»وهذا ما وجه به وفق الخطط المرسومة بمختلف الجبهات

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أجرى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، مساء اليوم الاربعاء اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي.
وخلال الاتصال، عبر الرئيس هادي عن خالص العزاء والمواساة في استشهاد عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة منهم الشهيد البطل العميد الركن سعيد الشماحي، ركن تدريب العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، والشهيد البطل العميد الركن عبدالرقيب الصيادي، قائد المعسكر التدريبي، والشهيد البطل العميد نصر علي الصباحي إثر هذا الحادث العدواني.
وحمل رئيس الجمهورية نقل تعازيه لأسر الشهداء، مشيدا بمناقبهم وبطولاتهم وتضحياتهم الجليلة التي قدموها طيلة حياتهم العسكرية، وتفانيهم وإخلاصهم لله والوطن والثورة والجمهورية ومواقفهم التاريخية مع أحرار اليمن في مواجهة ميليشيا الكهنوت الحوثية.
ووجه هادي بتقديم العناية والعلاج والتطبيب اللازم للجرحى.
واطلع رئيس الجمهورية خلال الاتصال على العملية الإجرامية التي استهدفت اليوم احد المواقع العسكرية بمحافظة مأرب وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من العسكريين.
كما اطلع الرئيس هادي على سير العمليات العسكرية وفق الخطط المرسومة التي يخوضها أبطال الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات والتي يحقق من خلالها الانتصارات على قوى التمرد والانقلاب التابعة للمليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً.
وأكد ضرورة مواصلة انتصارات الجيش الوطني وتحقيق المكاسب الوطنية وصولاً الى تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور العصابات الانقلابية التي تسعي لتدمير الوطن ومكتسابته خدمة منها لأجندات خارجية لا تريد لليمن والمنطقة الأمن والاستقرار.
وأكد هادي على أهمية تعزيز اليقظة العالية في سبيل استتباب الأمن والاستقرار ..مثمناً جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وفقاً لوكالة سبا الرسمية.
من جهته، عبر وزير الدفاع عن شكره لرئيس الجمهورية على تواصله الدائم ومتابعته الحثيثة لسير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات..مؤكداً مواصلة الجيش الوطني عملياته العسكرية الهادفة الى تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من العصابة الانقلابية.