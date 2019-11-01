”الاصلاح“ يبحث مع بريطانيا ”اتفاق الرياض“.. تفاصيل لقاء جمع ”اليدومي“ بـ”مايكل آرون“

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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التقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني، سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى بلادنا مايكل آرون.

وفي اللقاء الذي حضره الأمين العام للحزب عبدالوهاب الآنسي، جرى بحث المستجدات على الساحة اليمنية، ودور بريطانيا الداعم للشرعية.

وأكد رئيس الهيئة العليا للإصلاح على أهمية العمل الجاد لتنفيذ اتفاق الرياض وعودة مؤسسات الدولة الى العاصمة المؤقتة عدن، وتوحيد الجهود لانهاء الانقلاب الحوثي على الدولة.

وجدد اليدومي موقف الاصلاح الداعم للشرعية واستعادة الدولة، مشددا على الاستناد الى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦.

وأشاد بموقف المملكة المتحدة الداعم للشرعية، وجهودها لاحلال السلام وفق المرجعيات المتفق عليها، لافتا الى دور المملكة العربية السعودية وقيادتها في التوصل الى اتفاق الرياض، حيث أشاد بمواقفها الداعمة لأمن واستقرار ووحدة اليمن.

بدوره، جدد السفير البريطاني مايكل آرون التأكيد على موقف بلاده الداعم للشرعية، مشيدا بمواقف الاصلاح الداعمه للحل السلمي.

واوضح آرون ان بلاده تدعم تنفيذ اتفاق الرياض، وتدعم كل الجهود التي تفضي الى حل سياسي شامل.