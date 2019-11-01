تقرير أمريكي يكشف كواليس ما يجري في ”مسقط“ وخفايا المحادثات بين السعودية والحوثيين

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت وكالة ”اسوشيتد برس“ الأمريكية، اليوم الاربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أن السعودية والحوثيين يخوضان محادثات سلام من خلف الكواليس في سلطنة عمان.

ولفتت الوكالة الامريكية الى أن المحادثات التي تتم في سلطنة عمان بين الطرفين بدأت في سبتمبر الماضي بعد أن ضربت طائرات بدون طيار تبنها جماعة الحوثي حينها، مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية وأوقفت بشكل كبير إمدادات النفط العالمية.

وأفادت بأن ”المفاوضات تركز حاليا على الأهداف المؤقتة، مثل إعادة فتح مطار صنعاء االدولي، وإقامة منطقة عازلة على طول الحدود اليمنية السعودية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين“.

ونقلت ”اسوشيتد برس“ عن أبو بكر القربي، وزير الخارجية الأسبق، قوله إن ”المخاوف السعودية الرئيسية تشمل تفكيك قدرات الحوثيين البالستية وطائرات بدون طيار وأمن الحدود للمملكة”.

وبين ان ”السعودية تبحث عن ضمانات بأن جماعة الحوثي ستنأى بنفسها عن ما يعرف بمحور المقاومة، حيث تزعم الرياض أن الحوثيين يعملون لصالح إيران“.

وقال أحد المسؤولين الحوثيين للوكالة إن هذه المحادثات قد تمهد الطريق لمزيد من المفاوضات رفيعة المستوى مطلع العام المقبل.

ومع ذلك، فإن المحادثات التي تتم في سلطنة عمان ليست شاملة لجميع أطراف النزاع، وفقًا لمسؤول حكومي يمني.

ورجحت الوكالة أن تتطور المحادثات بعد زيارة نائب وزير الدفاع السعودي يوم الإثنين إلى العاصمة العمانية مسقط.

وعبر مستشار الرئيس هادي ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري لوكالة اسوشيتد برس عن مخاوفه من إن تظل الحكومة الشرعية في الظلام بشأن ما يتفاوض عليه السعوديون، مع الحوثيين.

وابدى خشيته من أن ”تتمكن السعودية من ابرام صفقة مع الحوثيين لانهاء الحرب في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، قائلا “سيكون ذلك خطأ فادحا ومؤسف بشدة من قبل السعوديين”.