دراسة تكشف فوائد جديدة للقهوة في القضاء على السمنة

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أكد باحثون من جامعة نوتنغهام البريطانية أن شرب القهوة يخفف الوزن ويجنب الإصابة بالنوع الثاني من السكري وذلك من خلال مساعدة الجسم على حرق السعرات الحرارية الإضافية.

واوضح الباحثون في دراسة حديثة، أن تناول كوب من المشروب الساخن يدفع الدهون البنية إلى العمل، وهي عبارة عن نسيج نشط يحرق السكر والدهون من الطعام للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

واختبر الباحثون، نظريتهم على تسعة متطوعين، في سن 27 عاماً، حيث تم منعهم من ممارسة التمارين الرياضية وشرب الكافيين لمدة تسع ساعات على الأقل قبل الاختبار، ثم حصل قسم منهم على فنجان من القهوة سريعة التحضير فيما حصل آخرون على كأس من الماء.

وقد أظهرت عمليات المسح الحراري، أن الدهون البنية لدى المشاركين أصبحت أكثر سخونة عندما شربوا القهوة، ما يدل على أنها كانت تعمل على حرق السعرات الحرارية.

وأكد البروفيسور مايكل سيموندز في تعليق له "أن هذه الدراسة تعد الأولى التي أظهرت أن شيئا مثل فنجان قهوة يمكن أن يكون له تأثير مباشر على وظائف الدهون البنية لدينا".

يشار إلى أن دهون الجسم تنقسم إلى دهون بنية ودهون بيضاء، حيث إن الأخيرة تشكل القسم الأكبر من الدهون في الجسم، وهي المسؤولة عن تخزين الطاقة الزائدة، وبالتالي زيادة الوزن.