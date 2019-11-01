عاجل .. راشد الغنوشي يفوز بأغلبية مطلقة لرئاسة مجلس النواب التونسي

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أسفرت عملية فرز الأصوات في مجلس نواب الشعب في تونس، عن انتخاب راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان، عقب حصوله على 123 صوتا.

وبلغ عدد الأصوات المصرح بها 207 أصوات، ولم تسجل أي ورقة ملغاة، مع تسجيل 10 ورقات بيضاء.

وجاءت نتيجة فرز الأصوات كالتالي:

راشد الغنوشي: 123 صوتا

غازي الشواشي: 45 صوتا

مروان فلفال: 18 صوتا

عبير موسي: 21 صوتا