عاجل .. راشد الغنوشي يفوز بأغلبية مطلقة لرئاسة مجلس النواب التونسي

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أسفرت عملية فرز الأصوات في مجلس نواب الشعب في تونس، عن انتخاب راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان، عقب حصوله على 123 صوتا.
وبلغ عدد الأصوات المصرح بها 207 أصوات، ولم تسجل أي ورقة ملغاة، مع تسجيل 10 ورقات بيضاء.
وجاءت نتيجة فرز الأصوات كالتالي:
راشد الغنوشي: 123 صوتا
غازي الشواشي: 45 صوتا
مروان فلفال: 18 صوتا
عبير موسي: 21 صوتا