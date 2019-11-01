الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني فيا يُقرر اعتزال كرة القدم

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قرر الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني دافيد فيا، وضع حد لمسيرته في ممارسة كرة القدم خلال نهاية العام الجاري.

ويدافع مهاجم برشلونة السابق البالغ من العمر 37 عاماً عن ألوان فريق فيسيل كوبيه الياباني الذي خاض معه 26 مباراة وسجل 12 هدفا بعد قدومه إليه من الدوري الأميركي.

وقال المهاجم الدولي السابق في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء في مدينة كوبي اليابانية بتأثر بالغ: "لقد قررت أن أنهي مسيرتي الاحترافية، لقد قررت الاعتزال".

وتابع: "أفكر بهذا الموضوع منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى أن القرار "هو نتيجة نقاشات أجريتها مع عائلتي والناس المحيطين بي... أردت أن أختار اعتزال كرة القدم، لا أن أكون مرغما على اعتزال كرة القدم".

وسيصبح فيا بعد ابتعاده عن المنافسة على المستطيل الأخضر، مستثمرا في نادي كوينزبورو في مدينة نيويورك الأمريكية، والمشارك في منافسات دوري الدرجة الثانية في الولايات المتحدة.

وأوضح: "رغم أنني لن أكون على أرض الملعب بعد اليوم، سأبقى منخرطا في كرة القدم بطرق أخرى، وسأساهم في عالم اللعبة".

واستهل فيا الذي فاز مع إسبانيا بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2008، مسيرته باللعب لنادي سبورتينغ خيخون (2001-2003) وسرقسطة (2003-2005) وفالنسيا (2005-2010) وبرشلونة (2010-2013) وأتلتيكو مدريد (2013-2014) ونيويورك سيتي (2014-2018) قبل انتقاله إلى فيسيل كوبيه في عام 2019.

يذكر أن فيا هو صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف المسجلة مع المنتخب الإسباني برصيد 59 هدفاً في 98 مباراة.