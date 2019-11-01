لماذا أغلق تويتر حساب نجل حسن نصر

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية جواد حسن نصر الله على قائمة الإرهاب في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي- أرشيفية

أغلقت شركة "تويتر" حساب نجل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وذلك بعد قرار أمريكي بإدراج نجل نصر الله على قائمة الإرهاب.

وكتبت الشركة على صفحة جواد نصر الله قبل إغلاقها: "تويتر يعلق الحسابات التي تنتهك قواعد الموقع".

وفي رابط منفصل، أوضحت الشركة أن "الأمور التي تؤدي إلى حظر الحسابات تشمل العنف، والإرهاب، والتطرف العنيف، والاستغلال الجنسي للأطفال، والاعتداء، والتحرش، والتحريض على الكراهية، والتحريض على الانتحار، وإيذاء النفس، والوسائط الحساسة، والرسوم العنيفة، وخدمات غير قانونية وغيرها من المحظورات المرتبطة بالخصوصية".

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية جواد حسن نصر الله على قائمة الإرهاب في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واعتبرته مسؤولا عن هجمات "إرهابية" في إسرائيل والضفة الغربية.

وضمت القائمة 25 اسما لمؤسسات وشركات، وأفراد، إيرانيين، ولبنانيين، وكويتيين، قالت الدول السبع إنهم من ممولي حزب الله، وقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني.