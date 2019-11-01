تعرف على نوع الورق المستخدم في طباعة النقود؟

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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النقود الورقية من الأمور التي لا غنى عنها في المجتمع، فهي تسهل عملية تداول وبيع وشراء المستلزمات التي نحتاجها، وهل سألت نفسك من قبل ما نوع الورق المستخدم في طباعة النقود ؟ من الأكيد أن الورق المستخدم في طباعة النقود يختلف كثيرا عن الأوراق العادية التي نستخدمها وإلا كان من السهل تزويره أو التلاعب به، وفي السطور التالية سنجيب على سؤال : ما هو نوع الورق المستخدم في طباعة النقود؟

مِمَّ يصنع ورق طباعة النقود؟

وتعتمد أغلب الدول حول العالم على مزيج من الكتان والقطن لصناعة نقودها وعملاتها الورقية، مما يجعل تزويرها أمرا صعبا، كما أن الحبر الذي يستخدم في طباعة الكلمات والشكل عليها يجب أن يكون خاصا ليتوافق مع ذلك النوع من الورق، ويصنع من قبل المكتب المتخصص في ذلك للطباعة والنقش، ويتكون ورق النقود من 25% فقط من الكتان في حين أن 75 % باقي النسبة من القطن، ويطلق على ذلك الورق اسم ورق الخرقة أو الورق القطني.

مميزات ورق طباعة النقود

يتم تصنيع أوراق طباعة النقود وفق مواصفات خاصة تجعل ذلك النوع من الأوراق مميزا عن نظيره من الأوراق الأخرى، حيث إنها لا تتآكل إذا تم وضعها في الغسالة عن طريق الخطأ، كما أنها أقل سماكة من الورق العادي، ويتم ضغط تلك الأوراق عند عملية الطباعة، مما يجعلها أكثر هشاشة وأقل سماكة ولكنها قوية، كما تحتوي تلك الأوراق على ألياف حمراء وزرقاء مختلطة.

عملية طباعة النقود الورقية

تتم عملية طباعة النقود الورقية بدقة كبيرة حيث تمر بما يقارب خمسا وستين مرحلة معقدة لمواجهة عملية التزوير أو التزييف، ويتم ذلك على أيدي مدربين مؤهلين لذلك، ويتم الجمع في صناعة النقود الورقية ما بين التكنولوجيا الحديثة والتقنيات التقليدية القديمة، حتى يكون الأمر أكثر تعقيدا على الذين يحاولون تزوير العملات الورقية، وتحقيق الثراء عن طريق الغش ودون وجه حق.

وبعد صناعة أوراق طبع النقود الورقية، يتم تحديد التصميم المراد وضعه واعتماده لشكل العملة المراد طبعها، ويتم نقشه على ألواح من الفولاذ الناعم بجانب العلامة المائية التي لا يمكن تزويرها لكشف العملات المزورة من العملات الأصلية، بجانب خيط الأمان الذي يتوهج في الضوء فوق البنفسجي لكشف العملات المزورة، ويتم وضع كل ذلك في عملية معقدة وصعبة داخل ماكينات الطباعة التي تقوم بدورها بإخراج العملات الورقية التي يتم فرزها بعد ذلك من قبل متخصين وفنيين مدربين على أعلى مستوى للتأكد من جودتها.